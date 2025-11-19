La Vuelta a España 2026 terminerà a Granada invece che a Madrid

HQ

La Vuelta a España Il 2026 non finirà come al solito a Madrid, ma si concluderà invece a Granada, la città andalusa famosa per la maestosa Alhambra, un palazzo islamico costruito nel XIII secolo. In effetti, sono in fase di discussioni per interrompere la gara vicino al monumento, inserito come sito patrimonio mondiale dall'UNESCO, ma potrebbe dipendere dal dipartimento del Patrimonio e dell'Ambiente, hanno detto fonti a Granada Hoy, aggiungendo che sarà improbabile.

Questo cambiamento non è ancora stato annunciato ed è stato riportato per la prima volta da Cadena Ser. Il percorso completo sarà annunciato il 17 dicembre. Inizialmente, il piano prevedeva di terminare nelle Isole Canarie, ma il governo di Gran Canaria lo ha respinto, opponendosi alla partecipazione della squadra israeliana precedentemente nota come Israel Premier-Tech, che aveva causato grandi proteste lo scorso anno, specialmente durante la fase finale a Madrid, che è stata cancellata.

Quello che sappiamo con certezza è che la gara partirà da Monaco, il 22 agosto, e terminerà il 13 settembre. Granada avrà almeno due tappe: la penultima tappa in montagna e l'ultima tappa, solitamente molto più corta e pianeggiante, lungo le strade della città.

Quel fine settimana, Madrid ospita il nuovo Gran Premio di Spagna in Formula 1, quindi non poteva ospitare La Vuelta, e le Isole Canarie rifiutarono. Granada è apparsa come alternativa, e i dettagli sono ora in fase di definizione prima dell'annuncio del prossimo mese.