La Vuelta a España dimezza la cronometro di giovedì per motivi di sicurezza

La Vuelta a España è proseguita mercoledì senza incidenti di rilievo: non ci sono state molte proteste, probabilmente perché si trattava di una tappa montuosa in una zona meno popolata, al monte Morredero, a León, terra devastata da un incendio lo scorso agosto. Il bresciano Giulio Pellizzari ha vinto la tappa, con pochissime modifiche in classifica generale (Jonas Vingegaard è ancora in testa con 50 secondi di vantaggio su Joao Almeida).

La tappa di giovedì, però, sarà molto diversa. Sarà una cronometro urbana, intorno a Valladolid, e si prevede che grandi folle protesteranno contro la partecipazione di Israel-Premier Tech. Con Jonas Vingegaard che ha 50 secondi di vantaggio su Joao Almeida, gli esperti pensano che sia ora o mai più per il portoghese.

Tuttavia, la cronometro sarà molto più breve di quanto inizialmente previsto: da 27,2 km a 12,2 km. "Con l'obiettivo di fornire una maggiore protezione alla tappa, gli organizzatori de La Vuelta, in coordinamento con il Comune di Valladolid e dopo aver consultato il Collegio dei Commissari, hanno deciso che la cronometro di domani si svolgerà su un percorso di 12,2 km, mantenendo la partenza e l'arrivo inizialmente previsti", hanno dichiarato gli organizzatori in un comunicato.

Il primo corridore partirà alle 14:35 e l'ultimo, Vingegaard, partirà alle 17:17.

I corridori decideranno se vogliono continuare con la gara

Nel frattempo, sarà il ciclista a decidere se andare fino a Madrid, domenica. Tutte le 23 squadre hanno votato mercoledì mattina se volevano continuare con la gara o meno, dato il pericolo che queste proteste hanno sui ciclisti (un corridore, Javier Romo, ha dovuto ritirarsi dopo un incidente quando un manifestante ha cercato di saltare in strada).

Hanno deciso di continuare con la gara, ma hanno concordato che si fermeranno se ci saranno gravi incidenti nelle tappe rimanenti. La cronometro di Valladolid sarà un momento critico, ma in preparazione Madrid ha già portato oltre 1.000 agenti di polizia per la tappa finale di domenica.