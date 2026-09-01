La Vuelta a España riprende oggi con una tappa collinare e Enric Mas in maglia rossa

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La Vuelta a España 2026 riprende oggi dopo una giornata di riposo lunedì, che è coincisa con la conferma del nuovo leader Enric Mas, che ha ereditato la maglia rossa sabato dopo la caduta e ritirarsi di Tadej Pogacar, ma l'ha ottenuta domenica vincendo la Tappa 9, la salita per l'Alto de Aitana.

Ora, la seconda settimana inizia con la Tappa 10 di martedì 1 settembre, una tappa collinare di 184,5 km tra Alcaraz ed Elche de la Sierra, ad Albacete, con tre salite della terza tappa (Puerto del Peralejo, Puerto de Aýna, Puerto de Socovocos) e pochissime porzioni pianeggianti: quasi 3.000 m di dislivello.

Ci sarà una tappa ogni giorno fino al secondo e ultimo giorno di riposo di lunedì, con i momenti salienti che saranno la Tappa 12 giovedì, una salita all'Osservatorio di Calar Alto ad Almería e la Tappa 14 sabato, con una salita verso la Sierra de la Pandera.

Classifica generale della Vuelta a España 2026 prima della Tappa 10