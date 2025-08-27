La Vuelta arriva finalmente in Spagna con grandi cambiamenti nella classifica generale

HQ

La Vuelta a España è finalmente arrivata in terra spagnola nella 5ª tappa, la prima cronometro a squadre, una 24,1 km intorno a Figueres, città natale del famoso artista surrealista Salvador Dalí, con la partenza della gara proprio di fronte al suo famoso museo. E con esso sono arrivati grandi cambiamenti nella classifica generale: Jonas Vingegaard è tornato in testa alla gara, mentre Visma è arrivato secondo nella cronometro, con David Gaudu che è sceso al sesto posto.

E, grazie allo sforzo collettivo della UAE Emirates XRG, la squadra vincitrice della cronometro, Juan Ayuso, Joao Almeida e Marc Soler è balzata al secondo-quarto posto in gara. Solo otto secondi separano Vingegaard dal ciclista emiratino, così come Ciccone di Lidl Trek, la cui squadra ha chiuso al terzo posto la cronometro di oggi.

Di solito, queste prove cronometrate con l'intera squadra che corre contemporaneamente si svolgono nella prima tappa del Grand Tour, in modo che la formazione completa dei ciclisti sia disponibile. Ma dopo quattro tappe, cinque corridori si erano già ritirati dalla Vuelta, quindi le regole sono cambiate in modo che il tempo venga conteggiato dopo che il quarto corridore ha raggiunto il traguardo, invece del quinto.