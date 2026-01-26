La VW ID.4 subirà un restyling e un nuovo nome entro la fine dell'anno

HQ

Volkswagen ha avviato i suoi piani EV utilizzando il nome "I.D" come categoria a sé stante, e da allora ha lanciato l'ID.4, l'ID.3, l'ID.5 e recentemente l'ID.7. Tuttavia, sembra che la numerazione sia diventata un ostacolo, quindi VW la cambierà più avanti quest'anno.

Come riportato da Automotive News, la ID.4 cambierà nome in semplicemente "ID" più avanti quest'anno, lasciando ancora indeterminati gli altri nomi delle auto nella gamma.

Questo coincide con una nuova versione restyling, che rappresenta il primo grande restyling in cinque anni. Non sappiamo molto, ma ci aspettiamo un grande ritorno dei bottoni fisici all'interno, come ha detto il capo designer Andreas Mindt:

"[Buttons] sarà in ogni macchina che realizzeremo d'ora in poi. Non faremo mai più questo errore. Sul volante avremo pulsanti fisici. Onestamente, è un'auto. Non è un telefono."