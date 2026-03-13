La WADA denuncia un enorme scandalo antidoping con la nazionale georgiana di rugby due giorni prima della finale europea
Sei giocatori georgiani sono stati avvisati riguardo ai prossimi test delle urine dall'agenzia antidoping georgiana.
L'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) e World Rugby hanno denunciato un enorme scandalo che coinvolge la nazionale georgiana di rugby, in cui sei giocatori e un dirigente della squadra sono stati colti in un "schema orchestrato che coinvolgeva droghe ricreative e sostituzioni di campioni". I nomi dei giocatori e dell'arbitro, che sono stati sanzionati, non sono stati rivelati, ma questo ha scosso il mondo del rugby due giorni prima che la Georgia si prepari a giocare per il suo nono titolo europeo consecutivo.
L'indagine avviata da WADA e World Rugby è iniziata nel 2023, quando sono state riscontrate irregolarità nei campioni di urina dopo la Coppa del Mondo di Rugby Maschile 2023, in cui la Georgia si è classificata ultima nel proprio girone, perdendo tre partite e pareggiandone un'altra.
L'indagine, con il nome "Operazione Obsidian", ha rilevato che quei sei giocatori hanno scambiato i loro campioni di urina: l'agenzia nazionale antidoping della Georgia (GADA) ha avvisato i giocatori dei test imminenti e gli agenti di controllo antidoping non hanno verificato che i test fossero eseguiti correttamente tra il 2019 e il 2023.
Il presidente della WADA Witold Banka ha dichiarato che "ciò che sta accadendo nel rugby georgiano è scandaloso e sconvolgerà lo sport e il governo georgiano, oltre che il calcio globale. Questa non è la fine della storia, poiché ulteriori indagini sono ora in corso più a fondo nello sport georgiano".
Sebbene non si sappia quale sanzione sarà data alla Georgian Rugby Union, la squadra maschile dovrebbe comunque giocare la finale dei Campionati Europei di Rugby a Madrid domenica contro il Portogallo. Solo Rugby Europe avrebbe il potere di squalificarli, ma secondo El País, non si prevede che ciò accada nelle prossime 48 ore.