La WADA denuncia un enorme scandalo antidoping con la nazionale georgiana di rugby due giorni prima della finale europea

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L'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) e World Rugby hanno denunciato un enorme scandalo che coinvolge la nazionale georgiana di rugby, in cui sei giocatori e un dirigente della squadra sono stati colti in un "schema orchestrato che coinvolgeva droghe ricreative e sostituzioni di campioni". I nomi dei giocatori e dell'arbitro, che sono stati sanzionati, non sono stati rivelati, ma questo ha scosso il mondo del rugby due giorni prima che la Georgia si prepari a giocare per il suo nono titolo europeo consecutivo.

L'indagine avviata da WADA e World Rugby è iniziata nel 2023, quando sono state riscontrate irregolarità nei campioni di urina dopo la Coppa del Mondo di Rugby Maschile 2023, in cui la Georgia si è classificata ultima nel proprio girone, perdendo tre partite e pareggiandone un'altra.

L'indagine, con il nome "Operazione Obsidian", ha rilevato che quei sei giocatori hanno scambiato i loro campioni di urina: l'agenzia nazionale antidoping della Georgia (GADA) ha avvisato i giocatori dei test imminenti e gli agenti di controllo antidoping non hanno verificato che i test fossero eseguiti correttamente tra il 2019 e il 2023.

Il presidente della WADA Witold Banka ha dichiarato che "ciò che sta accadendo nel rugby georgiano è scandaloso e sconvolgerà lo sport e il governo georgiano, oltre che il calcio globale. Questa non è la fine della storia, poiché ulteriori indagini sono ora in corso più a fondo nello sport georgiano".

Sebbene non si sappia quale sanzione sarà data alla Georgian Rugby Union, la squadra maschile dovrebbe comunque giocare la finale dei Campionati Europei di Rugby a Madrid domenica contro il Portogallo. Solo Rugby Europe avrebbe il potere di squalificarli, ma secondo El País, non si prevede che ciò accada nelle prossime 48 ore.