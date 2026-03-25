La Warner Bros. rivela il nuovo film de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson, Stephen Colbert

Più di vent'anni dopo, spesso ancora fatichiamo a trovare film fantasy che ci coinvolgano e offrano una scala epica come fece la trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson. Così, Warner vuole tenerci nelle terre della Terra di Mezzo, invitandoci in un'altra avventura basata sulla letteratura classica di Tolkien.

Rivelato in un video che celebra la Giornata della Lettura di Tolkien, The Lord of the Rings: Shadows of the Past è il titolo provvisorio di un prossimo sequel che cerca di colmare alcune delle lacune mancate nella prima versione dell'opera di Tolkien. Ma, per evitare di rifare o di camminare sopra la vecchia storia, sarà presentato come un sequel, ideato da Stephen Colbert, suo figlio Peter McGee, Peter Jackson e la sceneggiatrice Philippa Boyens, che ha contribuito a sviluppare entrambe le trilogie di Tolkien per la Warner Bros.

Il sigillo ufficiale del film recita: "Quattordici anni dopo la morte di Frodo - Sam, Merry e Pipino partono per ripercorrere i primi passi della loro avventura. Nel frattempo, la figlia di Sam, Elanor, ha scoperto un segreto sepolto da tempo ed è determinata a scoprire perché la Guerra dell'Anello era quasi andata perduta prima ancora di iniziare."

Ruotarà attorno all'idea di Colbert di includere alcune parti de La Compagnia dell'Anello che sono state trascurate nell'adattamento del libro. Nello specifico, capitoli tre e sei, il terzo è Company e Fog on the Barrow-Downs. Due capitoli non bastano per fare un film, quindi immaginiamo che ci sia molta altra storia da trovare. Shadows of the Past non ha ancora una data di uscita, ma arriverà dopo The Hunt for Gollum, la cui prima è prevista per il 2027.