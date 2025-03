La Warner Bros. sta radendo al suolo l'edificio originale dei Looney Tunes

La Warner Bros. odia davvero i Looney Tunes, eh? Dal togliere i cartoni animati originali a Max, al chiudere per sempre Coyote vs. Acme in un caveau, non siamo sicuri che qualcuno nel consiglio di amministrazione della WB abbia una vendetta contro gli animali dei cartoni animati, ma sta iniziando a sembrare così.

L'ultimo sviluppo vede la Warner Bros. prepararsi a radere al suolo l'edificio originale dove un tempo erano ospitati i cartoni animati dei Looney Tunes. Ora, l'edificio è abbastanza regolare e, naturalmente, verrà sgomberato prima di essere demolito, ma per alcuni fan dell'animazione, un piccolo pezzo di storia sta per essere distrutto.

Deadline riporta che il lotto sta per essere riutilizzato in modo che la Warner possa iniziare a girare alcuni dei suoi numerosi spettacoli HBO sul posto. Si ritiene che i preparativi per lo smontaggio siano in corso da un po' di tempo e che potrebbero iniziare già la prossima settimana.

RIP Edificio 131, ti conoscevamo a malapena.

