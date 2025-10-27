La Warner Bros. vuoleA Minecraft Movie che gli Oscar vengano conquistati

HQ

La Warner Bros. ha avuto un anno piuttosto impegnativo per quanto riguarda le uscite nelle sale. Sinners and Weapons ha ottenuto buoni risultati al botteghino e con la critica, e anche se One Battle After Another non è riuscito a portare a casa la pancetta in termini di denaro contante, sembra comunque che sarà un contendente alle grandi cerimonie di premiazione.

Tuttavia, la Warner Bros. non è del tutto soddisfatta del fatto che solo quei film siano potenzialmente nella lista dei candidati agli Oscar, poiché sta facendo una campagna perA Minecraft Movie far vincere agli Academy Awards. In una pagina For Your Consideration, vediamo che A Minecraft Movie non viene solo spinto per gli effetti speciali o per uno qualsiasi dei premi che alcuni film ok possono ottenere.

Jared Hess è in lizza per il miglior regista. Jack Black è in lizza per il miglior attore. Black ha avuto una sorta di battuta dell'anno con Chicken Jockey, ma vederlo sfidare altri attori in film migliori agli Oscar sembra una realtà per cui il nostro universo non è ancora pronto.

Pensi che A Minecraft Movie dovrebbe vincere un Oscar?