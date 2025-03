La Worldwide Developers Conference di Apple torna a giugno

HQ

Ogni estate, ci aspettiamo che Apple ospiti uno dei suoi Worldwide Developers Conference spettacoli, con questo modo per sviluppatori e ingegneri di celebrare e mostrare le loro innovazioni e progressi utilizzando Apple software e tecnologia. In genere, lo spettacolo annuale della WWDC è fissato per l'inizio di giugno, più o meno nello stesso periodo di Summer Game Fest, e questo è ancora una volta il caso per il 2025.

Apple ha fissato una data per la WWDC 2025, dal 9 al 13 giugno. L'evento avrà di nuovo un evento fisico, previsto per Apple Park in California, ma per il resto sarà accessibile nella sua interezza anche online, consentendo alle persone di tutto il mondo di goderne e partecipare.

Per quanto riguarda ciò che possiamo aspettarci quest'anno, ci viene detto: "Gli sviluppatori e gli studenti saranno in grado di scoprire gli ultimi software e tecnologie Apple sintonizzandosi sul Keynote. Possono anche assistere alla WWDC25 durante la settimana sull'app Apple Developer, sul sito web Apple Developer e sul canale YouTube Apple Developer. La conferenza di quest'anno includerà sessioni video e opportunità per entrare in contatto con ingegneri e designer Apple nei laboratori online".

Quest'anno ti sintonizzerai sulla WWDC?

