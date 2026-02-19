La WTA lancia il "Tour Architecture Council" per migliorare il calendario dopo la fuga di Dubai

HQ

I Dubai Tennis Championships, un evento Masters 1.000 della WTA, sono al centro della tempesta a causa dell'enorme numero di ritiri, sia prima che durante l'evento. L'ultima è stata la testa di serie numero uno, Elena Rybakina, che si è ritirata al terzo turno per stanchezza e nausea dopo due set contro la lucky loser Antonia Ruzic.

Ma ce ne sono stati molti altri, come Paula Badosa, così come le numero 1 e 2 del mondo Aryna Sabalenka e Iga Swiatek, il cui ritiro prima del torneo è stato criticato dal direttore Salah Tahlak, che ha suggerito che la WTA dovrebbe imporre deduzioni di punti alle giocatrici che si ritirano senza una buona scusa.

Ma vedendo la realtà, che sempre più giocatori si ritirano dai tornei e non si dispiacciono a essere esposti a multe economiche purché proteggano la loro salute, come ha detto Sabalenka all'inizio dell'anno, la WTA ha lanciato un Tour Architecture Council, con l'obiettivo di avviare "miglioramenti concreti" che potrebbero essere attuati già dalla stagione 2027.

"C'è stato un chiaro sentimento in tutto il Tour che l'attuale calendario non sembra sostenibile per le giocatrici a causa delle pressioni fisiche, professionali e personali di competere al massimo livello", ha detto la presidente della WTA, Valerie Camillo. L'obiettivo di questo consiglio sarà sviluppare miglioramenti significativi al calendario, composto da 13 persone, tra cui la numero 5 mondiale Jessica Pegula, Victoria Azarenka, Maria Sakkari, Katie Volynets o Anja Vreg.

"Alla fine della giornata, giochiamo molto. Giochiamo un calendario pieno, a volte giochiamo 10, 11 mesi all'anno. E penso che in questo momento viviamo in un'epoca in cui la priorità è sempre restare in salute mentale e fisica, e non si sa mai dove si trova un giocatore in questo", ha detto Pegula, tramite Tennis.com. "Anche se hanno vinto partite, non sai se hanno avuto un infortunio per tutto quel tempo o meno."

Nel frattempo, Pegula è stata la prima a raggiungere le semifinali a Dubai, battendo Clara Tauson questa mattina.