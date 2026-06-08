La WWDC 2026 di Apple sta arrivando, cosa aspettarsi?
Inizia alle 18:00 BST / 19:00 CET di lunedì 8 giugno.
La WWDC (Worldwide Developers Conference) di Apple si svolge da lunedì 8 giugno a venerdì 12 giugno. Ma la cosa interessante è il keynote, e ci aspettiamo grandi annunci legati al software.
La keynote della WWDC 2026 si terrà alle 18:00 BST (19:00 CET) di lunedì 8 giugno. Si terrà all'Apple Park di Cupertino, California, e potrai guardarlo su Youtube.
Cosa dovremmo aspettarci? Secondo Tech Radar, iOS 27 sarà probabilmente il fulcro principale della WWDC 2026, e il prossimo grande aggiornamento software di Apple includerà una revisione di Siri. In particolare, Apple dovrebbe rendere il suo assistente vocale più simile a un vero chatbot IA, aggiungendo la possibilità di usare il linguaggio naturale per creare scorciatoie nell'app Shortcuts, oltre a una nuova opzione "Crea un pass" per Apple Wallet.
Potremmo ricevere modifiche all'aspetto dell'interfaccia Liquid Glass di Apple, modifiche al design per le app Fotocamera e Meteo, miglioramenti all'autocorrezione, "e altro ancora".
È anche probabile che Apple mostri iPadOS 27, che probabilmente conterrà funzionalità simili al nuovo iOS. Poi potremmo vedere macOS 27, che potrebbe ricevere una revisione di Liquid Glass. E infine watchOS 27, che si dice riceverà nuovi quadranti dell'orologio.
Apple potrebbe mostrare qualche nuovo hardware, ma di solito l'attenzione è sul software.