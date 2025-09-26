La Xbox portatile è già esaurita su Xbox Store

HQ

Proprio questa mattina, siamo stati in grado di segnalare che Microsoft aveva finalmente annunciato il prezzo per il prossimo ROG Xbox Ally (£ 499 / € 599) e il più potente ROG Xbox Ally X (£ 799 / € 899). Il consenso sembra essere che fosse un po' più basso di quanto la gente temesse data la performance sbalorditiva, e quando sono iniziati i preordini, sono volati via dagli scaffali.

Insider Gaming riporta ora che poche ore dopo l'inizio dei preordini, il dispositivo era esaurito il Xbox.com. Al momento in cui scriviamo, è ancora possibile effettuare il preordine tramite il sito Web di Asus ed è anche possibile che i rivenditori locali abbiano ancora dispositivi da vendere. Naturalmente, non sappiamo quante unità siano state preordinate, ma il fatto che siano andate esaurite dimostra almeno l'interesse iniziale. Speriamo che Asus possa produrre più dispositivi Xbox portatili in modo che le persone possano acquistarli di nuovo.