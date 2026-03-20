La YU7 GT ad alte prestazioni di Xiaomi sembra aver trapelato

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Il prossimo EV ad alte prestazioni di Xiaomi sembra essere trapelato prima del suo debutto ufficiale. Nuove dichiarazioni normative in Cina hanno rivelato lo Xiaomi YU7 GT, una versione orientata alle prestazioni del prossimo SUV elettrico del marchio, e secondo dati pubblicati dal Ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione (MIIT) cinese, la YU7 GT offrirà una potenza impressionante di 990 cavalli da un sistema a doppio motore e trazione integrale. Questo lo mette in competizione con SUV ad alte prestazioni come il Porsche Macan Turbo. Questo secondo InsideEVs.

Il gruppo propulsore è supportato da un grande pacco batterie da 101,7 kWh, con un'autonomia ufficiale fino a 705 chilometri secondo il ciclo di test CLTC cinese, noto per essere più morbido rispetto al WLTP.

I dettagli sulle prestazioni oltre al risultato grezzo non sono stati completamente confermati, ma le aspettative sono alte. Visivamente, il modello GT appare più aggressivo rispetto al SUV standard. Le immagini regolamentari mostrano aerodinamiche riviste, inclusi un diffusore posteriore più grande e uno spoiler opzionale, insieme a dettagli orientati alle prestazioni come cerchi più grandi e freni migliorati.

Puoi vedere le due immagini qui sotto. Stiamo aspettando una presentazione formale molto presto.