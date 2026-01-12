La Zeekr 7GT può raggiungere un picco di 480kW durante la ricarica

HQ

Sebbene l'adozione più ampia dei veicoli elettrici abbia diversi ostacoli, dalla tecnologia di produzione delle batterie ai prezzi, la velocità di ricarica è uno di questi ostacoli che impedisce a molti consumatori di passare alle auto a batteria.

Il produttore cinese è però pronto a alzare l'asticella per tutti quando lancerà la nuova 7GT in Europa. Come riporta InsideEV, il modello supporterà fino a 480 kilowatt di ricarica, rendendo possibile passare dal 10 all'80% in soli 13 minuti.

È costruito su una nuova piattaforma da 800 volt e sarà il primo modello in Europa a raggiungere questo picco. Il conteggio dei minuti sopra riguarda la batteria più piccola da 75 kilowatt, mentre la batteria più grande da 100 kilowatt impiegherà solo 16 minuti dal 10 all'80%.

La 7GT viene presentata come una vera "auto da pilota", con un tocco sportivo e un interno lussuoso con prezzi che partono da circa €45.000 da luglio in poi.