L'abbandono dei supporti fisici da parte di Sony rende Hideo Kojima sia "triste" che "spaventato"
Di conseguenza, Kojima sta attualmente acquistando molti supporti fisici come film Blu-ray e CD.
Console Sony Playstation 5 Ps5 Slim 825gb Digital Edition + Fortnite Hdmi Nuovo
Come abbiamo già riportato, la leggenda del gaming Hideo Kojima è tutt'altro che soddisfatto della decisione di Sony di eliminare gradualmente i giochi fisici, e durante il fine settimana ha colto ancora una volta l'occasione per lanciare una frecciatina a Sony.
È stato durante Il Cinema a Piazza (grazie, Genki) che ha spiegato come gli sviluppi nell'industria, insieme alla politica e agli eventi mondiali, possano far sì che non si possa più giocare ai videogiochi:
"Ci sono aziende che possiedono questi server e ti permettono di 'aprire il rubinetto' con una quota mensile. Tuttavia, con le nazioni, la politica e i vari modi di pensare, bisogna naturalmente considerare la possibilità che, se ci fosse un cambiamento, i dati all'interno smetteranno di essere distribuiti. E se succede non potrai guardare o giocare ai film e ai giochi che ti piacciono.
È questo che fa paura."
Kojima menziona anche di essere cresciuto con i giochi fisici e che gli ultimi sviluppi lo rendono triste, e che ultimamente ha iniziato ad acquistare più supporti fisici:
"Sono cresciuto con i supporti fisici, quindi lo trovo davvero triste. Attualmente sto acquistando molti Blu-ray, come vari film e anche CD."
Kojima ha ragione? Ci sono problemi con un futuro completamente digitale?