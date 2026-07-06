L'abbandono dei supporti fisici da parte di Sony rende Hideo Kojima sia "triste" che "spaventato"

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Come abbiamo già riportato, la leggenda del gaming Hideo Kojima è tutt'altro che soddisfatto della decisione di Sony di eliminare gradualmente i giochi fisici, e durante il fine settimana ha colto ancora una volta l'occasione per lanciare una frecciatina a Sony.

È stato durante Il Cinema a Piazza (grazie, Genki) che ha spiegato come gli sviluppi nell'industria, insieme alla politica e agli eventi mondiali, possano far sì che non si possa più giocare ai videogiochi:

"Ci sono aziende che possiedono questi server e ti permettono di 'aprire il rubinetto' con una quota mensile. Tuttavia, con le nazioni, la politica e i vari modi di pensare, bisogna naturalmente considerare la possibilità che, se ci fosse un cambiamento, i dati all'interno smetteranno di essere distribuiti. E se succede non potrai guardare o giocare ai film e ai giochi che ti piacciono.

È questo che fa paura."

Kojima menziona anche di essere cresciuto con i giochi fisici e che gli ultimi sviluppi lo rendono triste, e che ultimamente ha iniziato ad acquistare più supporti fisici:

"Sono cresciuto con i supporti fisici, quindi lo trovo davvero triste. Attualmente sto acquistando molti Blu-ray, come vari film e anche CD."

Kojima ha ragione? Ci sono problemi con un futuro completamente digitale?