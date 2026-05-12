L'abbonamento Nitro di Discord ora include Xbox Game Pass

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Discord è la scelta per molti appassionati di videogiochi, e sembra che Microsoft lo sappia. Secondo Xbox e riportato da Engadget, l'abbonamento Nitro di Discord ora include "un Xbox Game Pass leggermente nerfato ".

L'edizione starter di Xbox Game Pass include l'accesso a più di 50 giochi per console e PC, come Fallout 4, Stardew Valley, DayZ, Deep Rock Galactic, Overcooked 2 e Grounded. E come previsto, col tempo ne aggiungeranno altri. Questa edizione starter del Game Pass offre anche 10 ore di accesso al cloud gaming ogni mese. Questo significa che puoi trasmettere in streaming alcuni giochi dalla tua libreria Xbox. E infine, potrai guadagnare anche ricompense per Xbox.

Gli abbonati Nitro di Discord possono utilizzare questa offerta per l'edizione starter in questo momento, se vivono in Australia, Austria, Belgio, Canada, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, India, Irlanda, Italia, Giappone, Messico, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Corea del Sud, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito o Stati Uniti.

Discord non sta aumentando il prezzo dell'abbonamento Nitro, poiché secondo Engadget il prezzo rimane a 10 dollari al mese, ovvero 100 dollari all'anno. Ma con l'abbonamento Nitro Basic e Nitro Classic non puoi ottenere ricompense.

Dato che le cose sembrano andare bene, Microsoft sta per offrire i benefici di Discord Nitro agli abbonati del Game Pass.