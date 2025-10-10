L'Academy sta ricevendo una petizione per dare agli animali degli Oscar

HQ

Mentre alcuni artisti sono là fuori a chiedere stuntman per ottenere l'Oscar, mentre altri vogliono vedere una rappresentazione migliore per le commedie, una delle star del cinema indipendente di quest'anno vorrebbe un diverso tipo di riconoscimento da parte dell'Academy.

Vale a dire, Indy, che interpreta il protagonista dell'Good Boy horror, ha messo la sua zampa di approvazione su una lettera all'Academy che fa campagna per lui per ottenere una nomination all'Oscar. "Nonostante il mio ruolo acclamato dalla critica nel recente film Good Boy, sono stato ritenuto non idoneo per la categoria Miglior attore", si legge in una lettera di Indy, acquisita da Variety. "A quanto pare, non sono un ragazzo abbastanza buono per te."

La lettera di Indy cita altre grandi interpretazioni di animali, come il cane in Zanna Bianca, la balena in Free Willy e il maiale in Babe. La campagna proviene dallo studio dietro Good Boy, IFC Films, che ha ottenuto il suo secondo miglior weekend di apertura di sempre grazie al film.

Non sappiamo se questa lettera porterà a un vero e proprio cambiamento nel settore. Forse verrebbe introdotta una nuova categoria degli Oscar, ma sembrerebbe che il mondo sia impazzito se Leonardo DiCaprio fosse in competizione con un cane, per esempio.

