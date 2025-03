L'accesso anticipato per l'accogliente city-builder City Tales - Medieval Era inizia il 22 maggio

HQ

Al giorno d'oggi ci sono molti giochi indie che si appropriano dell'etichetta "accogliente" per definire la loro esperienza, ma oggi ne abbiamo visto uno che mantiene davvero ciò che promette. City Tales - Medieval Era è stato annunciato alla fine dello scorso anno e ha riscosso un grande successo con la sua demo al recente Steam Next Fest.

E ora, a quanto pare, è quasi pronto per i giocatori per iniziare a popolare le loro terre e costruire castelli. Durante il Future Games Show Live, è stato annunciato che l'accesso anticipato inizierà il 22 maggio. City Tales ci permette di entrare nel ruolo di un signore medievale che dirige la forma e la crescita del suo regno. La narrazione sarà centrale per lo sviluppo del gioco, con una serie di personaggi secondari la cui conoscenza aiuterà la nostra città a crescere e prosperare. E avremo sicuramente bisogno del loro aiuto, perché un'altra delle caratteristiche principali del gioco, nonostante il suo aspetto, è un complesso sistema economico con oltre 50 diversi tipi di risorse e più di 60 tipi di edifici.

Puoi dare un'occhiata al nuovo trailer e ad alcuni screenshot di City Tales - Medieval Era qui sotto. E se vuoi provarlo e te lo sei già perso, la demo è di nuovo disponibile su Steam: cogli l'attimo!