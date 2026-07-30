L'acclamato attore spagnolo Manolo Solo muore all'età di 62 anni

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L'attore spagnolo Manolo Solo, uno degli attori più prolifici e acclamati negli ultimi 25 anni del cinema spagnolo, è morto di cancro all'età di 62 anni, come confermato dall'Accademia Spagnola giovedì.

Nato ad Algeciras e cresciuto a Siviglia, ha lavorato in oltre 50 film e quasi altrettante serie TV, che spaziano da commedie a thriller e drammi, vincendo un premio Goya nel 2016 per La furia di un uomo paziente (Tarde para la ira ) e venendo candidato altre quattro volte, incluso quest'anno per La Casa portoghese (Una quinta portuguesa.

Solo ha ricevuto consensi dalla critica per la maggior parte dei suoi ruoli, inclusi molti che hanno ricevuto premi, nomination e riconoscimenti a livello internazionale, come B, la película (2015), The Good Boss (El Buen patrón, 2021), Close your eyes (Cerrar los ojos, 2023, del rinomato regista Víctor Erice), o la serie TV The Anatomy of a Moment (2025) basata sul fallito colpo di stato del 1981. Ha inoltre collaborato con Guillermo del Toro in Il labirinto del fanello (2006), Alejandro González Iñárritu in Biutiful (2010) o José Luis Cuerda (Tiempo después, 2018).

Solo è stato anche musicista da giovane, suonando basso e chitarra per alcune band rock della scena musicale sivigliana negli anni '90. E meno noto è che i suoi primi ruoli come attore furono come doppiatore nei primi anni '90... in Dragon Ball.

La scomparsa di Manolo Solo (il suo vero nome è Manuel Fernández Serrano, ma ha preso il cognome 'Solo' in omaggio al padre, morto quando lui aveva 14 anni) ha sorpreso il mondo del cinema spagnolo, poiché è stato uno degli attori più onnipresenti e affidabili degli ultimi anni, apparendo in ogni tipo di film, programmi TV, e anche opere teatrali. La sua scomparsa lascerà un vuoto impossibile da colmare.