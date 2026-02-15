L'accordo di Dan Trachtenberg con la Paramount potrebbe non significare la fine dei suoi piani con i Predator

HQ

Recentemente è emerso che il regista Dan Trachtenberg, noto per essere il cervello dietro il moderno Predator con film come Prey e Predator: Badlands oltre a Predator: Killer of Killers alle spalle, aveva firmato un accordo di first-look con Paramount che molti pensavano significasse che aveva chiuso con la serie di fantascienza.

Predator, alla fine, è un franchise di proprietà Disney/XX secolo, quindi allearsi con Paramount metterebbe confini tra l'esplorazione ulteriore dell'universo. Ah sì?

Parlando con io9, Trachtenberg ha rivelato che i suoi piani per il futuro della saga di Predator potrebbero non essere così completi come naturalmente potremmo pensare. Nella sua interezza, Trachtenberg spiega come ciò possa essere vero.

"Non significa questo. Sto contemporaneamente cercando di capire tutti i prossimi passi per il franchise di Predator. Sono in quel momento in cui ero quando è uscito Prey, in cui mi sono chiesto: 'Cosa faccio adesso?' e mi sono entusiasmato molto per un protagonista di Predator e per un film d'animazione con più periodi storici, e poi sono semplicemente usciti nello stesso momento. E quindi questo è il punto in cui sono arrivato con Predator, 'Oh mio Dio, ci sono così tante cose entusiasmanti che possiamo fare.'"

Spiega che l'accordo con Paramount gli permetterà di realizzare "alcuni dei film originali che ho sempre avuto nella testa e nel cuore", ma che Paramount ha anche "proprietà intellettuali molto interessanti e tutto il resto", con Trachtenberg che conclude che "tutto è in gioco."

Ti piacerebbe vedere altro Predator di Trachtenberg?