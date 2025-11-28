L'accordo di Konaté con il Real Madrid è salto dopo il peggioramento delle prestazioni a Liverpool

HQ

Il Real Madrid da tempo tiene d'occhio Ibrahima Konaté, il difensore centrale francese di 26 anni che gioca per il Liverpool dal 2021. Il suo contratto con la nazionale inglese scade nel 2026, e il club non sarebbe stato interessato a rinnovarlo, una situazione perfetta per il Real Madrid, che potrebbe assumerlo gratuitamente la prossima estate, in modo simile a come l'anno scorso con Trent Alexander-Arnold.

Tuttavia, la situazione è cambiata: secondo The Athletic, il Real Madrid ha informato il Liverpool che non procederà con il Konaté per il 2026. L'accordo è annullato. Non è stata fornita alcuna spiegazione, ma questa informazione arriva pochi giorni dopo che Konaté è stato ritenuto responsabile della sconfitta per 1-4 contro il PSV Eindhoven ad Anfield, a causa di una serie di errori che hanno portato Arne Slot a sostituirlo durante l'intervallo. È stato anche responsabile di due dei tre gol subiti contro il Nottingham Forest il weekend precedente...

Nella sorprendentemente brutta serie del Liverpool in Premier League - la peggiore dal 1953, a quanto pare -, il Liverpool ha segnato 18 gol e subito 20 gol, con Konaté, come difensore centrale, responsabile di molti di essi. Stranamente, una delle migliori prestazioni del Konaté in questa stagione è stata contro il Real Madrid in Champions League, il che ha placato le critiche contro Konaté, ma solo temporaneamente. E il Real Madrid non è più interessato a lui, cosa che sicuramente rattristerà Kylian Mbappé, dato che sono compagni di squadra e amici della nazionale francese...