L'accordo di pubblicazione Rennsport di Nacon per console è stato terminato

Proprio ieri, Nacon ha annunciato di aver dichiarato insolvenza, una decisione che solleva molte domande diverse. Cosa succederà all'azienda nel prossimo futuro, come questo influenzerà gli accordi editoriali concordati, e così via. Parlando di quest'ultimo, sembra che abbiamo una parte della risposta più ampia.

Traxion ha riportato che Nacon, Competition Company e Teyon hanno deciso di terminare il loro accordo editoriale che avrebbe dovuto vedere il lancio di Rennsport su console supportato dall'editore francese.

La decisione è descritta come una risoluzione "reciproca " e non influenzerà effettivamente i piani di lancio del gioco, dato che Rennsport continuerà ad arrivare su PS5 e Xbox Series X/S, tranne che, come l'edizione PC, sarà autopubblicata dallo sviluppatore.

Una dichiarazione di un portavoce Rennsport aggiunge: "Estendiamo il nostro più sincero ringraziamento al team di Nacon per il loro duro lavoro e la collaborazione nell'ultimo anno."

La terminazione sarà completata entro la fine di marzo, momento in cui Competition Company e Teyon avranno il pieno controllo sul destino del titolo di corse.