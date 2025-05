L'accordo sul vaccino contro l'influenza aviaria di Moderna è stato scartato dall'amministrazione statunitense L'amministrazione Trump ha annullato un accordo chiave con Moderna per lo sviluppo in fase avanzata di un vaccino contro l'influenza aviaria.

Moderna ha confermato mercoledì che il suo contratto federale per l'avanzamento di un vaccino contro l'influenza aviaria è stato risolto a seguito di una revisione del governo che ha citato preoccupazioni sui parametri scientifici e di sicurezza. Il vaccino a base di mRNA era uno dei numerosi candidati che Moderna sperava avrebbe compensato il calo dei ricavi legati al COVID. Sebbene l'azienda veda ancora promettenti i suoi dati di fase intermedia e preveda di perseguire percorsi alternativi, la perdita di finanziamenti pubblici potrebbe rallentare i progressi. Toronto, Ontario, Canada - 14 febbraio 2021: Un operatore sanitario si prepara a somministrare un'iniezione del vaccino americano Moderna. Il nome è sfocato e le fiale contengono il vaccino con tecnologia a RNA messaggero // Shutterstock