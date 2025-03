L'account Assassin's Creed Shadows arrostisce Elon Musk su X

HQ

Alla fine dello scorso anno, sono emerse notizie secondo cui Elon Musk era un giocatore davvero asso sia di Path of Exile 2 che di Diablo 4. Così bravo, infatti, che potrebbe presto qualificarsi come una sorta di campione del mondo, facendo sì che la gente mettesse in discussione i risultati.

Non sorprende che i sospetti fossero fondati e a gennaio la truffa è stata rivelata. Elon Musk aveva imbrogliato e pagato persone per suonare per lui. Questa stessa cosa è diventata munizione quando, poche ore fa, ha deciso di sparare a Assassin's Creed Shadows su X, commentando l'affermazione dell'account ufficiale che "Il nostro gioco è uscito" con il commento "Il sell-out sarebbe più accurato".

Ma... non si insegue un ninja senza provocazione e l'account di Assassin's Creed ha risposto con: "È quello che ti ha detto il ragazzo che gioca al tuo account di Path of Exile 2?"

Nelle discussioni che ne sono seguite, diverse persone esultanti hanno detto che ora acquisteranno il gioco come risultato di questo arrosto, ma ovviamente non sappiamo se accadrà davvero. Tuttavia, c'è la possibilità che Musk abbia appena dato a Assassin's Creed Shadows un piccolo impulso alle vendite.