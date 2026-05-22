L'account social dei Crazy Taxi è misteriosamente tornato in vita dopo una pausa di sette anni

Ieri, Sega è stata colpita da una grave fuga di notizie quando un video di Virtua Fighter 6 (che apparentemente si chiamerà Crossroads) è arrivato online tramite i social media cinesi. A giudicare dal video, sembrava il tipo di presentazione che vediamo di solito durante il periodo spesso definito "non-E3", il che potrebbe significare che apparirà alla presentazione Sony, al Summer Game Fest o all'Xbox Games Showcase all'inizio di giugno.

Ma... potrebbe non essere l'unica cosa che Sega ha in lavorazione. Sappiamo che stanno lavorando duramente per far rivivere la loro eredità videoludica, avendo annunciato nuovi giochi diversi anni fa in serie come Golden Axe, Jet Set Radio, Streets of Rage e... Taxi pazzo.

Da allora, abbiamo sentito molto poco parlare di questi progetti, il che probabilmente suggerisce che fossero appena iniziati quando Sega li ha annunciati. Ma forse le cose hanno iniziato a migliorare con questa iniziativa di grande enorme. Lo scorso autunno è stato annunciato che avrebbero aperto un negozio Sega a Tokyo dedicato ai marchi amati dell'azienda e recentemente è stato confermato che anche Echo the Dolphin avrà una nuova vita. Inoltre, è stato rivelato il mese scorso che hanno registrato un nuovo marchio per Bonanza Bros, e il progetto ancora in parte segreto Sega Universe è stato lanciato.

E ora ecco un altro segnale che qualcosa è sicuramente in arrivo. Per la prima volta in sette anni, l'account ufficiale di Crazy Taxi su Facebook e X ha improvvisamente pubblicato una foto che mostrava un classico cartello di taxi che si accendeva.

Possiamo solo speculare su cosa intendano con questo post improvviso, ma sembra che siano pronti a svelare il loro nuovo CrazyTaxi, o cosa ne pensate? Non-E3 sta diventando sempre più emozionante...