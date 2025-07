L'account Twitter/X di Elmo è stato violato, condivide post razzisti/antisemiti

HQ

Un hacker ha ottenuto l'accesso all'account verificato di Elmo su X (ex Twitter) e ha proceduto a pubblicare una serie di dichiarazioni antisemite e razziste utilizzando l'account.

L'account X/Twitter di Elmo ha più di 600.000 follower. I post hanno anche attaccato Donald Trump e hanno chiesto il rilascio dei file di Epstein, che sono documenti presumibilmente pertinenti ai clienti di Jeffrey Epstein coinvolti nel traffico sessuale e nello sfruttamento ora tristemente associati al finanziere.

"L'account X di Elmo è stato compromesso oggi da un hacker sconosciuto che ha pubblicato messaggi disgustosi, inclusi post antisemiti e razzisti", ha detto una portavoce di Sesame Workshop, l'organizzazione dietro Sesame Street (via The New York Times). "Stiamo lavorando per ripristinare il pieno controllo dell'account".

Sembra che al momento in cui scriviamo, il controllo sia stato ripristinato, con i post odiosi che sono stati cancellati. I rappresentanti di X devono ancora rispondere.