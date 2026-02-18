L'account ufficiale di Olympics X cancella silenziosamente un post divertente sull'incidente virale ma piuttosto pericoloso con il cane

HQ

L'improvvisa comparsa di un cane (e di un enorme Wolfdog cecoslovacco) vicino al traguardo di un circuito sciistico durante le qualifiche per la sprint a squadre femminile sarà ricordata come un aneddoto carino dei giochi: il cane è sinceramente bello, giocherellone, e non ha causato problemi, se non per un leggero spavento alla sciatrice Tena Hadzic e qualche secondo nel suo record.

Tuttavia, la comparsa improvvisa del cane avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi. Se Nazgûl (così si chiama) fosse saltato in pista solo pochi secondi prima, o se fosse saltato tra gli sciatori, sarebbe potuto accadere un grave incidente.

Forse è per questo che l'account ufficiale dei Giochi Olimpici su X ha deciso di cancellare un post sul cane pochi minuti dopo l'accaduto. L'incidente fu divertente e tutti si innamorarono di Nazgûl, ma fu comunque una grande svista di sicurezza da parte dei Giochi...

"Non è un grosso problema, perché non sto lottando per medaglie o cose importanti, ma se succedesse in finale, potrebbe davvero costare a qualcuno le medaglie, o un risultato davvero buono", ha detto Hadzic, lo sciatore croato di 21 anni che ha visto il cane e ha avuto paura momentaneamente che lo attaccasse. Dopotutto sembra un lupo.

Come ha scoperto NPR, i proprietari dei cani sono parenti di un funzionario dell'evento e li hanno seguiti fino al sito. EFE ha aggiunto che il proprietario è un ex sciatore che vive nelle vicinanze, e ha detto che Nazgûl non è pericoloso.