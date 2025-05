L'account X del sindaco di Istanbul Imamoglu è stato bloccato durante la detenzione in corso

HQ

Le ultime notizie sulla Turchia . Ora sappiamo che l'accesso all'account X del sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu è stato bloccato in Turchia a seguito di un'ordinanza del tribunale collegata a un post che i pubblici ministeri sostengono possa incitare al crimine.

Imamoglu, uno dei principali rivali del presidente Erdogan, è in detenzione preventiva da marzo con accuse di corruzione. Il blocco rimarrà in vigore fino alla fine della sua detenzione, mentre sono in corso le obiezioni legali, quindi resta da vedere come si svilupperà la situazione.