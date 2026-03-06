L'accusa chiede una pena a oltre dieci anni di carcere per il giocatore dell'Elche Rafa Mir per violenza sessuale

HQ

Il calciatore dell'Elche Rafa Mir rischia una condanna a 10 anni e sei mesi di carcere per aggressione sessuale e percosse, richiesta dalla Procura Provinciale Valenciana. L'accusa chiede inoltre un risarcimento di 74.000 alla vittima. Il giocatore è stato arrestato nel settembre 2024, quando giocava per il Valencia CF, e ha trascorso una notte in prigione in libertà vigilata.

L'attaccante di 28 anni, che ha giocato anche in Premier League per il Nottingham Forest e il Wolverhampton Wanderers, è accusato di aggressione sessuale con penetrazione e violenza. Secondo il giudice, ci sono "indicazioni, non semplici sospetti", di due episodi di aggressione sessuale, con uso della violenza, da parte di Rafa Mir contro una donna che all'epoca aveva 21 anni.

Un altro calciatore, Pablo Jara, è stato anch'egli accusato di aggressione sessuale nello stesso episodio, e l'accusa chiede una pena detentiva di tre anni e un risarcimento di 6.280 dollari.

Solo una settimana fa, Mir è stato accusato da un calciatore dell'Espanyol, Omar El Hilali, di insulti razzisti, il che ha portato all'attivazione del protocollo antirazzista solo per la seconda volta dal 2021 a causa di un caso di insulti tra calciatori.