Laced Records annuncia l'esclusivo cofanetto in vinile Breath of the Wild

HQ

Fan di Nintendo e Zelda, preparatevi. Un nuovo e assolutamente enorme cofanetto con la colonna sonora completa di The Legend of Zelda: Breath of the Wild uscirà il prossimo anno. E non stiamo parlando di una compilation "best of": questo è tutto, l'intero viaggio musicale. In totale, i fan riceveranno otto dischi in vinile con 130 tracce per rivivere ogni angolo di Hyrule, tutti stampati su dischi splendidamente marmorizzati in oro e blu.

Tuttavia, non sarà economico e se hai intenzione di acquistare il set completo ti costerà 200 dollari. C'è però una versione un po' più economica in uscita - con due dischi con brani selezionati - che sarà più gentile con il vostro portafoglio - a "soli" 50 dollari. Entrambe le edizioni sono ora disponibili per il preordine direttamente da Nintendo.

Lo aggiungerai alla tua collezione di vinili?