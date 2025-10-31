Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
news

Laced Records annuncia l'esclusivo cofanetto in vinile Breath of the Wild

Una chicca d'oro per collezionisti e audiofili che vogliono vivere Hyrule attraverso un giradischi.

HQ

Fan di Nintendo e Zelda, preparatevi. Un nuovo e assolutamente enorme cofanetto con la colonna sonora completa di The Legend of Zelda: Breath of the Wild uscirà il prossimo anno. E non stiamo parlando di una compilation "best of": questo è tutto, l'intero viaggio musicale. In totale, i fan riceveranno otto dischi in vinile con 130 tracce per rivivere ogni angolo di Hyrule, tutti stampati su dischi splendidamente marmorizzati in oro e blu.

Tuttavia, non sarà economico e se hai intenzione di acquistare il set completo ti costerà 200 dollari. C'è però una versione un po' più economica in uscita - con due dischi con brani selezionati - che sarà più gentile con il vostro portafoglio - a "soli" 50 dollari. Entrambe le edizioni sono ora disponibili per il preordine direttamente da Nintendo.

Lo aggiungerai alla tua collezione di vinili?

Laced Records annuncia l'esclusivo cofanetto in vinile Breath of the Wild


Caricamento del prossimo contenuto