L'acquisizione di EA criticata dai legislatori statunitensi per "rischi per la sicurezza nazionale"

Nel caso non lo sapessi, di recente è stato annunciato che EA - l'editore di Battlefield, EA Sports FC, Star Wars: Jedi e altri - sarebbe diventata privata in quanto è stata acquisita da un consorzio di Saudi PIF, Silver Lake e Affinity Partners.

L'accordo da 55 miliardi di dollari ha attirato l'attenzione dei legislatori statunitensi e sembra che alcuni non lasceranno passare l'accordo senza un controllo sufficiente. In una lettera al Segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent (catturato da Insider Gaming), i legislatori, tra cui Elizabeth Warren e Richard Blumenthal, scrivono di essere "profondamente preoccupati" per l'accordo in corso.

"Esortiamo lei e il Comitato ad applicare un esame approfondito a questa proposta di privatizzazione straniera senza precedenti di un'importante società americana di tecnologia e intrattenimento", si legge nella lettera. "La transazione proposta pone una serie di significativi rischi per l'influenza straniera e la sicurezza nazionale, a partire dalla reputazione del PIF come braccio strategico del governo saudita. Il desiderio dell'Arabia Saudita di acquistare influenza attraverso l'acquisizione di EA è evidente a prima vista nella transazione: gli investitori propongono di pagare più di 10 miliardi di dollari al di sopra del valore di scambio di EA per una società le cui azioni sono "stagnanti da mezzo decennio" in un settore imprevedibilmente volatile.

Abbiamo visto il coinvolgimento dei politici nell'accordo Microsoft/Activision Blizzard, ed è probabile che ci possa essere anche una certa resistenza contro l'acquisizione di EA. Ogni volta che vengono buttati in giro decine di miliardi di dollari, c'è sicuramente qualcuno che alza un sopracciglio.