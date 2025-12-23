L'acquisizione di EA da parte del consorzio guidato dall'Arabia Saudita è stata approvata dagli azionisti

HQ

A settembre abbiamo saputo che EA sarebbe stata ufficialmente venduta. L'azienda fu acquisita nel più grande affare in contanti della storia, venendo acquistata da un consorzio guidato dal Public Investment Fund o PIF dell'Arabia Saudita, Silver Lake e Affinity Partners. Questo accordo aveva ancora qualche problema da risolvere all'inizio dell'anno, ma ora ha l'approvazione ufficiale degli azionisti di EA.

Questo secondo Stephen Totilo di Game File, che ha riferito che ieri sera intorno alle 22:00 GMT/23:00 CET la vendita è stata approvata per un importo di 55 miliardi di dollari. È una grande vittoria per l'accordo, ma anche se sembra destinato ad andare avanti, dovrà essere approvato dai regolatori governativi.

Come sappiamo dall'esperienza passata con grandi accordi di gioco, questi possono richiedere tempo per essere approvati. L'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft è stata in tribunale per un po', ma si potrebbe sostenere che ciò sia dovuto principalmente al fatto che Sony non voleva che il produttore Xbox avesse il controllo del franchise chiave di videogiochi chiamato Call of Duty. EA continuerà a creare giochi per ogni piattaforma, immagino, e ora che si è stabilito il precedente che questi accordi possono essere approvati dai governi, sembra che l'accordo con EA probabilmente passerà. L'unico problema potrebbe riguardare il PIF che guida il consorzio, poiché ciò potrebbe comportare un maggiore controllo da parte dei regolatori governativi occidentali.