L'action RPG automobilistico post-apocalittico TankRat uscirà il prossimo gennaio

Un viaggio in auto attraverso una città fatiscente, dove i mech-mostri corrotti ti aspettano dietro ogni angolo, potrebbe non sembrare la festa dei nostri sogni, ma quando controlliamo un potente carro armato attraverso tutto il tempo, le cose iniziano a sembrare un po' più divertenti. TankRat è un action-RPG post-apocalittico sviluppato da Alpha Channel Inc. e arriva il 15 gennaio 2027.

Come annunciato allo showcase di apertura di questa sera al Opening Night Live, TankRat inizierà l'anno con un botto di forza. La sua apocalisse è stata causata dall'avidità dell'umanità, i cui resti ora si sono diffusi in tutto il mondo dopo una guerra devastante. Siamo colpiti proprio nel mezzo di quella che un tempo era la città più grande del mondo, dove vagano le macchine più feroci. C'è un pezzo di metallo che è il nostro carro armato che ci blocca dal farci a pezzi, e dovremo aggiornarlo per assicurarci che possa resistere ai terrori che la Terra caduta ha da offrire.

Il trailer della data di uscita qui sotto ci offre uno sguardo molto tematico sul mondo di TankRat. Il concetto potrebbe farti pensare un po' a Mad Max, ma a parte l'azione dei carri armati spettacolare, la narrazione del trailer lo fa sembrare quasi un adattamento di una distopia orwelliana.

Tecnicamente questo è un ritardo per TankRat, dato che la pagina Steam diceva che sarebbe uscito nel 2026, ma gennaio 2027 non è lontano, e il tempo extra speso sembra aver aggiunto una buona dose di lucidatura su tutti i pezzi arrugginiti del gioco.

TankRat uscirà il 15 gennaio 2027 per PS5 e PC.