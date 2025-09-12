L'add-on Virtual Boy di Nintendo costerà 100 dollari

HQ

Pochi avrebbero immaginato che Nintendo avrebbe dato nuova vita al fallito Virtual Boy, ma è esattamente ciò che è stato confermato durante il Direct di oggi. La società ha annunciato che verranno lanciati un totale di 14 giochi per il sistema, tra cui Mario's Tennis, Galactic Pinball, Wario Land e V Tetris, tra gli altri.

Meno eccitante, tuttavia, è il fatto che, secondo Nintendo, non sarà possibile giocare a questi giochi senza il nuovo accessorio dedicato Virtual Boy, che si presenta in due forme: una di plastica e una di cartone. Ora conosciamo anche il prezzo. Nel mercato statunitense, l'accessorio costerà $ 100 per la versione in plastica o $ 25 se ti accontenti del modello in cartone.

Non esattamente economico, e viene quasi da chiedersi, quasi scherzando, se Nintendo stia cercando di recuperare le vecchie perdite del 1995. Dopotutto, il Virtual Boy è diventato uno dei più grandi fallimenti commerciali di Nintendo di sempre. Tuttavia, è divertente vedere la console di nuovo sotto i riflettori, anche se vale la pena mettere in discussione la necessità di un costoso componente aggiuntivo in plastica per l'esperienza completa.