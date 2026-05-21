L'Adeptus Mechanicus arriva sull'Alveare Tertium per supportare la lotta in Warhammer 40,000: Darktide

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Warhammer 40,000: Darktide è stato anche sotto i riflettori oggi come parte dei festeggiamenti per il recente evento Warhammer Skulls 2026, e insieme a tutti i giochi e ai nuovi contenuti presenti in altri capitoli della serie poliedrica, ora abbiamo più contenuti per Warhammer 40,000: Darktide, il suo sparatutto PvE basato su squadre.

A Skulls 2026, è stato annunciato che gli Skitarii, i guerrieri più feroci e letali dell'Adeptus Mechanicus, saranno la nuova classe giocabile in Darktide. Fatshark desidera da tempo introdurre il Mechanicus a Darktide, e il suo produttore esecutivo, Juan Martínez, lo ha spiegato così:

"Portare la classe di Skitarii del Mechanicus a Darktide è stato un sogno di lunga data per noi. L'Adeptus Mechanicus è una parte così iconica di Warhammer 40.000, e gli Skitarii ci hanno dato l'opportunità perfetta per esplorare quella fantasia da una prospettiva che i giocatori non avevano mai sperimentato prima. Questa classe è diversa da qualsiasi altra in Darktide, e siamo molto entusiasti di vedere finalmente i giocatori entrare nell'alveare in nome dell'Omnissiah."

Nessuno Skitarii è uguale, quindi la personalizzazione e la configurazione dei personaggi sono una parte fondamentale dell'esperienza. Inoltre, il loro arsenale avanzato include armi ad arc, blaster al fosforo, lame transoniche e fucili galvanici.

Tutto questo, e sempre in nome dell'Omnissiah, sarà tuo dal 23 giugno per €11,99.