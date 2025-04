L'adolescente Joao Fonseca torna in modo dominante al Madrid Open

HQ

Joao Fonseca, una delle scoperte dell'anno nel tennis e un potenziale grande campione per il futuro, ha iniziato in modo dominante la sua corsa al Madrid Open. Il 18enne brasiliano è tornato a Madrid, la città in cui è diventato il giocatore più giovane a vincere l'ATP 1.000 spagnolo, l'anno scorso, a soli 17 anni.

Ora, già con un trofeo nella sua campana, l'Argentinian Open di Buenos Aires (essendo anche il 10° più giovane a vincere un titolo nella storia del Tour) il numero 65 del mondo ha battuto il numero 114 del mondo Elmer Moller dalla Danimarca, 6-2, 6-3.

Fonseca inizia così la sua corsa nell'implacabile serie di tornei europei sulla terra battuta, che ama. "Adoro giocare sulla terra battuta. Sono nato sulla terra battuta, quindi mi piace giocarci, anche con l'altitudine. Mi piace concentrarmi sui miei servizi e giocare in modo aggressivo, quindi mi sento bene questa settimana", ha detto Fonseca a ATP.com. Il suo prossimo rivale sarà molto più tosto, però: Tommy Paul, numero 12 del mondo.