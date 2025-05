L'adorabile compagno di South of Midnight, Crouton prende il nome dal gatto di un imprenditore edile

HQ

Uno dei personaggi che rubano la scena in Compulsion Games ' South of Midnight è senza dubbio l'adorabile compagno noto come Crouton. Questo piccolo aiutante rende il combattimento un po' più facile e fa anche la differenza quando si tratta di esplorazione. Se hai giocato al gioco d'avventura da quando ha debuttato verso l'inizio di aprile, lo conoscerai fin troppo bene, ma ciò di cui potresti essere più inconsapevole è l'origine del nome di Crouton.

In un post su X, Compulsion ha ora annunciato che Crouton è stato in realtà chiamato come il gatto di uno dei membri del team di sviluppo. In particolare, è lo scrittore narrativo Zaire Lainer il cui amico felino è servito da ispirazione per il personaggio patchwork, con Compulsion che ci ha anche dato un'occhiata alla vera controparte felina nel post.

Se non hai ancora giocato a South of Midnight su PC o Xbox Series, magari tramite Game Pass, assicurati di leggere la nostra recensione dedicata del gioco per determinare se dovrebbe essere nella tua lista di cose da giocare.