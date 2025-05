L'adorabile gioco di ruolo d'azione pubblicato da Don't Nod The Lonesome Guild verrà lanciato questo autunno

HQ

Don't Nod, oltre ad essere il creatore di molti giochi narrativi impressionanti come Life is Strange, è anche un editore in crescita. L'azienda francese ha recentemente pubblicato Koira, ma prima anche Gerda: A Flame in Winter, e nel prossimo futuro aggiungerà The Lonesome Guild a questa lista.

Questo è un gioco di ruolo d'azione top-down per giocatore singolo sviluppato dalla torinese Tiny Bull Studios. In modo moltoDon't Nod appropriato, l'idea alla base del progetto non è solo quella di esplorare e combattere i nemici, ma anche di costruire amicizie e connessioni, espandendo infine le relazioni per costruire un dream team.

Nel gioco, giochi nei panni del personaggio Ghost, uno spirito senza ricordi che è intrappolato in un mondo governato dalla solitudine. Nei panni di Ghost, devi assemblare una squadra di eroi per viaggiare per la terra e combattere contro una nebbia crescente che corrompe tutto ciò che tocca, e questo porta a momenti sinceri e azione emozionante.

Non conosciamo ancora la data di uscita esatta di The Lonesome Guild, a parte il fatto che arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X/S questo autunno. Puoi vedere un nuovo trailer del gioco qui sotto.