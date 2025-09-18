L'adorabile Pao Pao sta cercando di diventare la tua prossima ossessione per i simulatori di vita

Ci sono stati così tanti giochi emozionanti e rivelazioni come parte del Convergence Games Showcase, ma per i fan dei progetti di simulazione di vita, potresti essere interessato al titolo in arrivo dello sviluppatore ArtDock.

Pao Pao, come viene chiamato il gioco, è un simulatore di ristorante open world cooperativo in cui l'obiettivo è che i giocatori diventino un personaggio animale stravagante e poi prendano il loro posto nel mondo come proprietario di un ristorante che viene supportato attraverso gli ingredienti che raccogli e coltivi.

La sinossi del gioco spiega: "Preparati ad affinare le tue abilità e servire gatti, volpi, procioni e altre palle pelose in una vera e propria festa culinaria. Pesca, affronta missioni, coltiva raccolti, trova oggetti rari e decora la tua dimora culinaria!"

Durante lo spettacolo, è stato svelato un nuovo trailer del gioco che presentava alcune nuove località, tipi di missioni e obiettivi extra, meccaniche di pesca migliorate e interazioni più ampie con i personaggi, e puoi vedere tutto questo in azione qui sotto.

Per quanto riguarda la data di lancio di Pao Pao, tutto ciò che sappiamo è che il gioco verrà lanciato su PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch a novembre.