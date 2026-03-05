"L'adrenalina è molto più alta del dolore", dice Fernando Alonso, ma richiede una soluzione al problema al motore Honda

HQ

Un giorno prima dell'inizio della Formula 1 2026 in Australia, Aston Martin è il team più discusso per tutti i motivi sbagliati: Adrian Newey ha rivelato che le vibrazioni del telaio causate dal motore Honda sono pericolose per i piloti, e possono fare solo 15 o 25 giri senza rischiare un danno permanente ai nervi.

Fernando Alonso, però, ha aggiunto un po' più di sfumatura: dice che non è doloroso e non è difficile controllare la macchina: "L'adrenalina è molto più alta di qualsiasi dolore. Se dovessimo lottare per la vittoria, potremmo fare tre ore in macchina. Chiariamo", ha detto lo spagnolo di 44 anni (tramite Motorsport).

Alonso ha detto che l'adrenalina "supera tutto quando sei in macchina", ma ha descritto le vibrazioni come "insolite", qualcosa che "non dovrebbe esserci": "un po' intorpidito, credo sia la parola, sulle mani o sui piedi", ha descritto il conducente. "Sentiamo il nostro corpo con questa frequenza delle vibrazioni che senti dopo 20 o 25 minuti."

Nel frattempo, il suo compagno di squadra Lance Stroll l'ha descritta come "essere folgorato" e, secondo Newey, non può fare più di 15 giri prima di provare disagio.

"Fiducia al 100% che Honda lo sistemerà", dice Fernando Alonso

Secondo Motorsport, Alonso preferisce essere diplomatico con Honda, ricordando le recriminazioni tra Alonso, McLaren e Honda per i motori guasti nel 2015: "Ogni giorno a Sakura cercano soluzioni. Alcune delle soluzioni sono state implementate ora sull'auto. Ho fiducia al 100% che Honda risolverà i problemi perché l'hanno già fatto in passato. Saranno sempre competitivi e un motore di alto livello in Formula 1".