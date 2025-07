L'aereo di prova dell'aeronautica militare del Bangladesh si schianta contro una scuola, uccidendo più di 30 persone

HQ

Le ultime notizie sul Bangladesh . Un jet da combattimento dell'aeronautica militare del Bangladesh si è schiantato contro una scuola elementare nella città di Dhaka. L'incidente è avvenuto alle 13:00 ora locale (8:00 BST/ 9:00 CEST), quando al momento dell'impatto l'edificio era pieno di studenti e insegnanti in una normale giornata scolastica.

Secondo i primi rapporti della BBC Bangla, più di 160 persone sono rimaste ferite e 31 uccise, molti dei quali studenti della scuola, così come il pilota del jet da combattimento F-7. Secondo l'aeronautica militare del Bangladesh, l'aereo era in un volo di prova quando un guasto meccanico lo ha fatto schiantare nell'area densamente popolata di Dhaka del paese, colpendo la Milestone School and College.

Le testimonianze e le immagini che arrivano dalla zona sono travolgenti, e abbiamo deciso di non mostrarle a causa del loro contenuto esplicito. Gli studenti erano appena al cambio di classe. Le squadre di soccorso sono ancora al lavoro nell'area, dove sono state dispiegate una trentina di ambulanze.