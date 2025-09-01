L'aereo di Ursula von der Leyen preso di mira dalla Russia, riferisce FT

HQ

Le ultime notizie sull'Unione Europea . Ursula von der Leyen è stata costretta a fare affidamento sulle mappe cartacee quando il suo volo verso una città della Bulgaria centrale ha perso tutta la navigazione elettronica, in quella che i funzionari ora descrivono come una sospetta operazione di interferenza russa (via Financial Times).

"Il GPS dell'intera area dell'aeroporto si è oscurato", ha dichiarato uno dei funzionari. Dopo aver sorvolato l'aeroporto in tondo per un'ora, il pilota ha scelto di far atterrare l'aereo manualmente utilizzando le mappe tradizionali. Poi, hanno aggiunto. "È stata un'interferenza innegabile".

L'aereo ha girato intorno all'aeroporto prima di atterrare in sicurezza, evidenziando le crescenti preoccupazioni per le interruzioni della navigazione satellitare nell'Europa orientale. Le autorità osservano che tali incidenti sono aumentati costantemente negli ultimi anni, colpendo sia il trasporto commerciale che quello civile.