L'aereo militare turco si rompe a mezz'aria sopra la Georgia

HQ

Le riprese video catturano il momento in cui un aereo da trasporto turco C-130 si è spezzato a mezz'aria prima di schiantarsi in Georgia martedì, uccidendo 20 soldati, secondo le autorità turche. L'aereo, partito dall'Azerbaigian, è precipitato nel distretto di Kakheti in Georgia, vicino al confine con l'Azerbaigian.

Le squadre di emergenza sono arrivate sul posto mercoledì presto, trovando metallo contorto e rottami in fiamme sparsi su una collina erbosa. Il ministero della Difesa turco ha confermato che sono in corso ispezioni congiunte con funzionari georgiani e azeri, mentre Lockheed Martin (il produttore dell'aereo) ha offerto assistenza nell'indagine.

I filmati preliminari suggeriscono che l'aereo di 57 anni ha subito un cedimento strutturale, con la sezione di coda che si è staccata a metà volo. Il C-130 Hercules, un aereo da trasporto militare ampiamente utilizzato, fa parte della flotta turca dal 2010. Ankara ha recentemente firmato un accordo per l'acquisizione di nuovi modelli di C-130J dal Regno Unito per modernizzare le sue operazioni di trasporto aereo.