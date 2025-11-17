L'aeroporto danese di Aalborg chiude temporaneamente a causa di una sospetta minaccia di droni

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che l'aeroporto di Aalborg, nel nord della Danimarca, è stato temporaneamente chiuso la sera del 16 novembre dopo segnalazioni di uno o più droni non identificati nei dintorni, secondo la polizia dello Jutland del Nord.

Il traffico aereo è stato interrotto per circa un'ora prima che le autorità confermassero che non erano stati rilevati droni dopo le indagini e i voli sono ripresi. La polizia dello Jutland del Nord ha verificato le informazioni, affermando che la chiusura era una misura precauzionale.

L'incidente segue una serie di interruzioni legate ai droni in Danimarca negli ultimi mesi. In effetti, non è la prima volta che l'aeroporto danese di Aalborg chiude temporaneamente. Altri esempi includono il 25 e il 26 settembre:

Il Ministero della Difesa danese sottolinea che i ripetuti avvistamenti di droni difficilmente saranno casuali, sottolineando la necessità di un monitoraggio e di un coordinamento più stretti tra le forze dell'ordine e le autorità della difesa.

Sebbene non sia stata rilevata alcuna attività confermata di droni vicino all'aeroporto di Aalborg in questa occasione, le autorità hanno dichiarato che continueranno una vigile sorveglianza dello spazio aereo danese e garantiranno una risposta rapida a eventuali future minacce. Per maggiori dettagli, consulta il post qui sotto.