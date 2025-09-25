L'aeroporto danese di Aalborg sospende i voli dopo l'avvistamento di droni

HQ

Solo un paio di giorni fa, abbiamo ricevuto la notizia che l'aeroporto di Copenaghen stava chiudendo dopo che "grandi droni volavano nell'area". Un po' più tardi, abbiamo anche ricevuto la notizia che l'aeroporto di Oslo ha sospeso i voli dopo che è stata rilevata l'attività dei droni. Ora, riceviamo la notizia che un altro aeroporto in Danimarca, l'aeroporto di Aalborg, ha interrotto gli arrivi e le partenze dopo che i droni sono stati avvistati nel suo spazio aereo, con diversi voli in ritardo di conseguenza. In un post su X, la polizia del Nordjyllands ha dichiarato: "I droni sono stati osservati vicino all'aeroporto di Aalborg e lo spazio aereo è chiuso. La polizia è presente e indaga ulteriormente".