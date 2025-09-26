L'aeroporto danese di Aalborg sospende i voli per la seconda notte consecutiva a causa di una sospetta attività di droni

HQ

Per la seconda notte consecutiva, l'aeroporto danese di Aalborg è stato costretto a chiudere il suo spazio aereo a seguito di segnalazioni di droni nelle vicinanze, interrompendo le operazioni civili e militari. Le autorità hanno confermato che la chiusura è arrivata nella tarda serata di giovedì prima che i voli riprendessero ore dopo, ma i ripetuti incidenti hanno aumentato le preoccupazioni per la sicurezza in tutto il paese. Solo pochi giorni prima, un'attività simile dei droni aveva portato a un arresto temporaneo all'aeroporto di Copenaghen, richiamando l'attenzione sui potenziali rischi di attacchi ibridi. I funzionari hanno sottolineato che le indagini sono in corso e rimangono domande su chi ci sia dietro le incursioni. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!