L'aeroporto di Berlino chiude mentre lo sciopero sostiene i voli

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I voli all'aeroporto di Berlino Brandeburgo sono stati fermati dopo che uno sciopero del sindacato dei lavoratori dei servizi Verdi ha interrotto le operazioni per la giornata, come riportato da Flighradar24.

Circa 57.000 passeggeri sono stati colpiti, con circa 445 arrivi e partenze programmate interrotti. Lo sciopero coinvolge circa 2.000 lavoratori, inclusi personale dei vigili del fuoco, delle operazioni del traffico aereo e della gestione dei terminal.

Lo sciopero avviene prima di ulteriori negoziati più tardi a marzo, in un contesto di disputa salariale in corso, che aggrava le interruzioni dei viaggi in uno degli aeroporti più trafficati della Germania, che gestisce circa 25 milioni di passeggeri all'anno.