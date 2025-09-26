L'aeroporto di Billund chiude dopo aver scambiato "una stella splendente nel cielo" per droni

HQ

Gli avvistamenti di droni in Danimarca hanno dominato i titoli dei giornali negli ultimi giorni, alimentando il dibattito pubblico e la preoccupazione. Un grande esempio di questa preoccupazione si è verificato all'aeroporto di Billund nelle prime ore di venerdì, quando l'aeroporto ha chiuso brevemente a seguito di una segnalazione di attività illegale di droni che la polizia ha successivamente identificato come "una stella splendente nel cielo", evidenziando l'attuale ansia dei droni in Danimarca alla luce dei recenti eventi. Il paese ha visto un'impennata dell'attività dei droni negli ultimi giorni, con le autorità che si affrettano a monitorare più aeroporti e basi aeree, mentre i funzionari riconoscono le lacune nella difesa dello spazio aereo, lasciando cittadini ed esperti a mettere in discussione la preparazione della Danimarca e del resto dei paesi europei. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!