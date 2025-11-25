Notizie dal mondo
L'aeroporto di Bruxelles cancella 110 voli in arrivo a causa dello sciopero
L'aeroporto di Bruxelles ha annunciato martedì che 110 dei suoi 203 voli in arrivo previsti per mercoledì sono stati cancellati, aggiungendosi alle partenze già annullate a causa di uno sciopero nazionale.
Lo sciopero, che coinvolge parte del personale di sicurezza e di assistenza a terra dell'aeroporto, si sta svolgendo in segno di protesta contro le misure di austerità imposte dal governo belga.
Le compagnie aeree decideranno come deviare i passeggeri colpiti dalle cancellazioni, mentre i restanti 93 voli in entrata dovrebbero operare secondo i piani.
La disazione avviene in un contesto di tensioni continue sulle politiche di riduzione dei costi del governo, che colpengono sempre più viaggiatori in tutto il paese.